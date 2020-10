"The Sandman" deverá ser uma das apostas para 2021 da Netflix. Através da sua conta no Twitter, o autor britânico Neil Gaiman confirmou que as gravações da série já arrancaram.

Segundo o serviço de streaming, a história, baseada nos livros de banda desenhada de Neil Gaiman, editados pela linha Vertigo da DC Comics, é "uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, onde ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam".

"A série segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência", acrescenta a Netflix.

Os atores que vão protagonizar a série ainda não são conhecidos. Segundo vários rumores, Liam Hemsworth e Dacre Montgomery estariam na mira da produção.