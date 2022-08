Os fãs que já tenham visto na totalidade a nova série "The Sandman" na Netflix podem voltar o mais depressa possível ao menu: a plataforma lançou um episódio extra surpresa.

Após os dez episódios a 5 de agosto, já está disponível um novo com mais duas histórias no universo dos livros de banda desenhada de Neil Gaiman, intitulado "Sonho de mil gatos / calíope".

A primeira parte é uma animação dirigida por Hisko Hulsing com as vozes de Sandra Oh, James McAvoy, David e Georgia Tennant, Michael Sheen, Nonso Anozie, e do próprio Gaiman, entre muitos outros; a segunda parte, de Louise Hooper, tem como protagonista Melissanthi Mahut e ainda Arthur Darvill, Nina Wadia e Derek Jacobi.

Segundo os dados oficiais da Netflix, "The Sandman" teve 196,890 milhões de horas visualizadas até 14 de agosto (os primeiros dez dias) e aumentou de popularidade da primeira para a segunda semana de exibição, um arranque que a pode fazer entrar no Top 10 das séries originais mais vistas de sempre na plataforma, que contabiliza as audiências dos primeiros 28 dias.

Baseada nos livros de banda desenhada de Neil Gaiman editados pela linha Vertigo da DC Comics, a série é "uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, onde ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam", descreve a Netflix.

A equipa criativa inclui o próprio Gaiman, David S. Goyer (associado a muitas produções do universo DC) e Allan Heinberg (argumentista do filme "Mulher-Maravilha" ou de séries como "Adultos à Força" ou "Tal Mãe, Tal Filha").

Adaptação da saga de 75 volumes editada desde 1989, que finalmente se concretiza depois de décadas de tentativas, a série "segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência", destacava a Netfliz aquando do lançamento dos primeiros dez episódios a 5 de agosto.

A primeira temporada baseia-se nos dois arcos iniciais da BD, "Prelúdios e Noturnos" e "A Casa de Bonecas".

Protagonizada por Tom Sturridge, "The Sandman" conta ainda com Gwendoline Christie, Vivienne Acheapong, Stephen Fry, Patton Oswalt, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar e Boyd Holbrook entre os nomes do elenco.