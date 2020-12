A nova minissérie de nove episódios "The Stand" estreia-se dia 17 de dezembro, na HBO Portugal, e é descrita como uma "visão apocalíptica de Stephen King de um mundo destruído pela peste e envolvido numa luta entre o bem e o mal".

"O destino da humanidade recai sobre os ombros frágeis da Mãe Abagail (Whoopi Goldberg) de 108 anos e meia dúzia de sobreviventes. Os seus piores pesadelos são representados por um homem com um sorriso mortífero e poderes inexplicáveis: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), o Homem de Negro", resume o serviço de streaming.

"The Stand" baseia-se no romance mais vendido de Stephen King, com o mesmo nome, e para além de Goldberg e Skarsgård conta ainda com a participação de James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata e Greg Kinnear.

A minissérie foi produzida pela CBS Studios, com produção executiva de Benjamin Cavell, ao lado de Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone ("A Culpa é das Estrelas", "Novos Mutantes") é o realizador e produtor executivo do episódio de estreia e do episódio final da série.