Criada por Felix Barrett e Dennis Kelly, a minissérie de seis episódios "The Third Day"estreia no dia 15 de setembro na HBO Portugal. Protagonizado por Jude Law e Naomie Harris, o thriller psicológico passa-se numa misteriosa ilha britânica onde nem tudo é o que parece.

Os seis episódios estão divididos entre "Verão" e "Inverno". A história contada nos três primeiros capítulos, na parte chamada "Verão", é protagonizada por Jude Law ("The New Pope", da HBO) como Sam, "um homem que é atraído para uma ilha misteriosa na costa britânica, onde encontra um grupo de nativos dedicados a preservar as suas tradições a qualquer custo". "Verão" foi escrito por Dennis Kelly e realizado por Marc Munden.

"Isolado do continente, Sam é incapaz de deixar o mundo idílico e perigosamente encantador que descobriu, onde os rituais secretos dos seus habitantes o levam a lidar com experiências de perda e trauma escondidos no seu passado, pelas lentes distorcidas do presente. Como os limites entre a fantasia e realidade se cruzam, a sua procura para desvendar a verdade leva os nativos a revelarem um segredo chocante", resume o serviço de streaming.