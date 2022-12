"The Umbrella Academy" vai regressar à Netflix para a quarta e última temporada, mas não há boas notícias para os fãs. Segundo Steve Blackman, produtor executivo, a reta final da série vai contar com menos episódios do que o habitual.

Depois de três temporadas de 10 episódios, "The Umbrella Academy" vai despedir-se com apenas seis episódios, revelou o produtor executivo nas redes sociais. "Vão ser seis incríveis episódios", revelou no Twitter.

"The Umbrella Academy" acompanha a história dos irmãos Hargreeves, uma família desajustada de super-heróis. Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda e Aidan Gallagher fazem parte do elenco principal.