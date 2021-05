Centenas de concorrentes de todo o mundo já tentaram este ano um lugar nas diferentes edição do "The Voice". Esta semana, a produção global do programa de talentos revelou quais as "Provas Cegas" que se destacaram nos primeiros cinco meses de 2021.

No Youtube, o "The Voice Global" revelou o top das cinco atuações mais vistas de todo o mundo. O ranking é liderado pela jovem Kay, que no "The Voive França" interpretou o tema "I Love You", de Billie Eilish.

Já Pete Mroz, que cantou "Can't Find My Way Home" no "The Voice US", ocupa o segundo lugar do top, seguido por Jérémie Makiese ("The Voice Belgique").

Veja aqui as "Provas Cegas" mais vistas de 2021.

Conheça o top 5:

1. Kay - 'I Love You' (The Voice France) - veja o vídeo

2. Pete Mroz - 'Can't Find My Way Home' (The Voice US) - veja o vídeo

3. Jérémie Makiese - 'Jealous' (The Voice Belgique) - veja o vídeo

4. Saule Zhumabekova - 'Ya Vse Eshche Liubliu' (The Voice Ukraine) - veja o vídeo

5. Esther Cole - 'Let Me Down Slowly' (The Voice UK) - veja o vídeo