Ana Amorim conquistou todos os mentores e a produção internacional do "The Voice".

No palco do "The Voice Portugal", na fase das "Provas Cegas", a concorrente interpretou o tema "Jolene" e virou as cadeiras de Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e António Zambujo.

A atuação também mereceu elogios do "Best of The Voice", que destacou a "Prova Cega" de Ana Amorim com uma das melhores da semana em todo o mundo - veja aqui o vídeo.