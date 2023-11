Todos os meses, o "The Voice Global" destaca as melhores atuações das várias edições do programa de talentos.

O top do mês de outubro conta com dois concorrentes do "The Voice Portugal". No total, a produção internacional do formato elegeu 25 atuações de participantes de todo o mundo.

Ana Amorim, que interpretou o tem a"Jolene", e Rafael Magalhães, que cantou "Ain't No Way", foram os concorrentes destados pelo "The Voice Global".

Veja aqui o vídeo.