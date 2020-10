Rita Laranjeira foi uma das protagonistas da emissão deste domingo, dia 11 de outubro, do "The Voice Portugal". Na "Prova Cega" do concurso de talentos da RTP1, a jovem de 15 anos interpretou o tema "Skinny Love" e conquistou os mentores.

Antes de subir a palco do "The Voice", Rita Laranjeira recordou que representou Portugal na edição de 2018 do Festival Eurovisão Júnior da Canção, na Bielorrússia.

"A versão de 'Skinny Love' que a Rita Laranjeira trouxe ao palco do 'The Voice PT 2020', na terceira ronda de Provas Cegas, deixou os mentores rendidos. A vontade de ter a concorrente na equipa foi tanta, que a Aurea nem hesitou e… bloqueou o Diogo Piçarra", resume a produção do programa.

No final, a concorrente acabou por escolher a equipa da cantora Aurea.

