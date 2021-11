Ed Sheeran está empenhado em promover o seu novo álbum, "Equals" ("="). Além de ter participado nos MTV Europe Music Awards, na Hungria, e nos LOS40 Music Awards 2021, em Espanha, o cantor britânico voou também para França.

Em Paris, o músico participou no "The Voice All Stars France 2021". No programa de talentos, Ed Sheeran surpreendeu ao subir a palco com um dos finalistas.

Em palco, o britânico juntou-se ao concorrente Terence James para "Bad Habits".

Veja o vídeo: