Depois de Lola, jovem de 15 anos de Bordeaux que brilhou ao interpretar um tema de Billie Eilish, há mais um concorrente a destacar-se no "The Voice Kids France" e a conquistar os mentores e o público.

No palco do concurso de talentos, Maxence, de 14 anos, interpretou "All I Ask", tema de Adele. Durante a atuação, os jurados do programa não conseguiram escolher a emoção e as lágrimas.

No final da atuação, todos os mentores do "The Voice Kids France" viraram a cadeira.

Veja o vídeo: