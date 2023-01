Com o final do "The Voice Portugal" a aproximar-se, a RTP1 já começou a preparar uma nova temporada da versão infantil do programa de talentos. A data de estreia da nova edição ainda não foi revelada, mas o canal já divulgou o painel de mentores.

Bárbara Tinoco, Carlão e Fernando Daniel vão continuar nas cadeiras do "The Voice Kids", confirmou a RTP1. Já Carolina Deslandes, que é jurada no formato original, não vai fazer parte da nova temporada, sendo substituída por Aurea.

As inscrições para a nova temporada do "The Voice Kids" já se encontram abertas.