Youssef Zaki já é considerado um dos favoritos da nova edição de "The Voice: La Plus Belle Voix", versão francesa do programa de talentos. No concurso, o jovem concorrente apresentou uma versão de "Fix You", tema dos Coldplay.

Com a atuação no programa de talentos da TF1, o jovem conquistou os mentores Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine e Florent Pagny. Nas redes sociais, a "Prova Cega" emocionante também se tornou viral e os elogios multiplicam-se.

Depois de ouvir os elogios dos jurados, Youssef Zaki escolheu a equipa de Vianney.

Veja o vídeo:

O concorrente de 26 anos, natural de Marrocos, é cantor de rua há vários anos e decidiu arriscar participar em "The Voice: La Plus Belle Voix" para tentar arrancar com a sua carreira na música.