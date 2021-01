Este domingo, dia 3 de janeiro, no arranque da gala final da atual temporada do "The Voice Portugal", António Zambujo, Marisa Liz, Aurea e Diogo Piçarra homenagearam Carlos do Carmo. No palco do programa de talentos da RTP1, os mentores recordaram os temas "Estrela da Tarde", "No teu Poema" e "Canoas do Tejo".

"Uma lindíssima homenagem a Carlos do Carmo", frisou Catarina Furtado no final da atuação dos mentores. Nas redes sociais, os espectadores também elogiaram António Zambujo, Marisa Liz, Aurea e Diogo Piçarra.

Veja o vídeo:

Carlos do Carmo morreu no passado dia 1 de janeiro, aos 81 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, era filho da fadista Lucília do Carmo (1919-1998) e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística, em 1964.

Distinguido com o Grammy Latino de Carreira, em 2014, entre outros galardões, o seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, na Alemanha, do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.

O cantor despediu-se dos palcos em 09 de novembro de 2019, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A publicação do seu derradeiro álbum, "E Ainda?", prevista para o passado mês de novembro, foi anunciada hoje para este ano, pela editora Universal Music.