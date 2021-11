Este domingo, dia 7 de novembro, os Arpen subiram ao palco do "The Voice Portugal", sendo a primeira banda a atuar na atual edição do programa de talentos da RTP1.

Na "Prova Cega", o grupo interpretou o tema "Closer To The Edge", dos 30 Seconds To Mars. "Banda de rock composta por cinco elementos. São todos senhores engenheiros", adianta a produção do "The Voice Portugal".

Os Arpen conquistaram os mentores e os espectadores. No final da atuação, André Marinho, Ricardo Lopes, Emanuel Delgado, Paulo Pedroso, Nelson Costa escolheram a equipa de Diogo Piçarra.

