Diana Gil foi uma das protagonistas da última ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Na emissão do passado domingo, dia 21 de novembro, a concorrente interpretou "Voilá", tema de Barbara Pravi e que representou França na edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção.

Com a atuação, a cantora conquistou Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra. "Foi com uma impactante interpretação de 'Voilá' de Barbara Pravi que Diana Gil encantou os quatro mentores", resume a produção do programa de talentos da RTP1 nas redes sociais.

No final, Diana Gil escolheu a equipa de Marisa Liz.

Veja aqui o vídeo.