Ana Amorim conquistou todos os mentores.

No palco do "The Voice Portugal", na fase das "Provas Cegas", a concorrente interpretou o tema "Jolene" e virou as cadeiras de Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e António Zambujo.

No final da atuação, em conversa com os mentores, Ana Amorim revelou que canta na rua. "Não é o primeiro ano que me inscrevo, mas é o primeiro ano em que tive coragem para vir", contou.

"Que maravilha. Ficamos todos estarrecidos contigo (...) Ouvi duas palavras tuas, identifiquei a canção, és minha. Teria todo o gosto em trabalhar contigo ", frisou a vocalista dos The Gift.

"Estou na luta, mas com poucas esperanças (...) Estiveste super bem", acrescentou Fernando Daniel.

No final, a concorrente escolheu a equipa de Sónia Tavares.

Veja aqui o vídeo.