Rui Pedro, um dos finalistas do "The Voice Portugal, testou positivo à COVID-10 antes da primeira gala em direto do programa de talentos da RTP1.

"O Rui Pedro testou positivo à COVID-19, por isso não pôde atuar em direto na primeira gala do 'The Voice Portugal 2021'. No entanto, continuou em competição. Para a votação ficou a contar o ensaio geral que podem ver neste vídeo", resumiu a produção do formato nas redes sociais.

No final das atuações, Rui Pedro conquistou passagem à próxima gala do programa.

Durante a gala, Vasco Palmeirim explicou que todos os concorrentes foram testados duas vezes durante a semana: "Na passada quinta-feira, todos os concorrentes foram testados e todos tiveram um resultado negativo antes de ensaiarem (...) Infelizmente, ontem, o Rui Pedro candidato da equipa da Aurea, testou positivo e isso impede o Rui de estar aqui hoje connosco nesta primeira gala".

"Apesar deste contratempo, o Rui vai continuar em competição. E para avaliação, vão contar as imagens do ensaio geral que fez na passada quinta-feira... conta como atuação", frisou o apresentador da RTP1.

No programa, o concorrente agradeceu à equipa do "The Voice Portugal". "Estou super agradecido à produção do ‘The Voice’ por me ter dado esta oportunidade, mesmo depois deste azar, continuar no programa. De ontem para hoje, vivi um carrossel de emoções como nunca me tinha acontecido, porque achava que estava tudo perdido", confessou.

"Fiquei de coração apertado quando soube que o Rui tinha dado positivo e na minha cabeça foi um turbilhão de pensamentos. Era muito injusto se ele saísse da competição desta forma, é um contratempo pelo qual temos de contar hoje em dia, temos de ter alternativas", acrescentou Aurea.

Veja aqui a atuação do concorrente.