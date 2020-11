Junior Oliveira participou na edição de 2015 do "The Voice Portugal", tendo feito parte da equipa de Marisa Liz. Cinco anos depois, o concorrente decidiu voltar ao palco do concurso de talentos, apresentando-se agora como Favela Lacroix.

Para a "Prova Cega", a drag queen escolheu o tema "Milion Reasons", de Lady Gaga, e conquistou todos os mentores do programa da RTP1. No final, Favela Lacroix escolheu a equipa de Marisa Liz.

"Umas das minhas maiores intenções em vir aqui, para além de agora não dar para exercer a nossa função, é mostrar que a Favela não é só funk. Eu sei realmente cantar", frisou a concorrente.

Veja a atuação: