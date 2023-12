A edição de 2023 do "The Voice Portugal", aproxima-se do fim. Na gala em direto deste domingo, dia 17 de dezembro, foram escolhidos os cinco finalistas do programa de talentos da RTP1.

Na emissão, Manuel Antunes, da equipa de Sónia Tavares, conquistou passagem à próxima fase. Já Daniel Pinto, que também fazia parte da equipa da cantora dos The Gift, despediu-se do "The Voice Portugal".

A fadista Sara Carreira segue para a fase final com Mafalda Vasques. José Bacelar e Maria João Soares são os concorrentes de António Zambujo e Fernando Daniel chega à final com Guilherme Baptista.

"A responsabilidade da escolha dos finalistas ficou a cargo do público, que elegeu os seus cinco favoritos que vão estar na grande final no próximo dia 7 de janeiro", frisa a RTP1.

EQUIPAS: