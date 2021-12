Na emissão do passado domingo, dia 19 de dezembro, de "The Voice Portugal", Francisca Rocha interpretou o tema "Traitor", de Olivia Rodrigo. No início da atuação, a cantora ficou sem voz durante breves momentos.

"Não sai a voz", confessou a concorrente do programa de talentos da RTP1, recebendo o apoio do seu mentor, Diogo Piçarra, e do público.

"A Francisca como ser humano, como jovem que é... é super exigente, super perfeccionista e não tem noção do talento que tem. A voz lindíssima, timbre lindíssimo. Estava nervosa como todos nós estamos, como nós ficámos antes de um concerto, de uma atuação, como a Catarina Furtado e o Vasco Palmeirim também ficam antes de apresentar um programa", frisou o cantor.

"Só queria dizer o quão grata eu estou por ter o Diogo como meu mentor. É uma pessoa tão especial, a sério. Mesmo grata", agradeceu Francisca Rocha.