"The Voice Portugal" vai voltar à RTP1 e com novidades no painel de mentores. Dino D´Santiago, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Diogo Piçarra vão ocupar as cadeiras do programa de talentos.

Em comunicado, a RTP1 avança que Catarina Furtado e Vasco Palmeirim vão continuar a conduzir as emissões do formato.

Na nova temporada, Dino D’Santiago estreia-se como mentor e recorda que em 2003 foi concorrente da "Operação Triunfo". "19 anos depois visto a pele de mentor no 'The Voice Portugal'. Só peço muita sabedoria e empatia no momento em que tiver de escolher entre os que ficam e os que vão. E, acima de tudo, que a minha história seja um exemplo de que realmente a vida é não mais que uma escola, onde diariamente somos desafiados a ser a nossa melhor versão", sublinha.

"Sinto que me passaram para a piscina dos adultos sem braçadeiras! Estou muito entusiasmada e fiquei comovida com este convite. É sinal que confiam em mim e que esta caminhada ainda agora começou", confessa Carolina Deslandes, que ocupou o lugar de mentora no formato "Kids".

Marisa Liz, a mentora que já todos conhecem, admite estar grata “por poder aprender mais com tantas pessoas talentosas": "A expectativa é alta e os sonhos são gigantes! Este ano a única opção é lutar pelo que acreditamos e nunca desistir”.

“Será a minha primeira edição após a pandemia, sem máscaras nem limitações de público. Por isso, só pode ser um regresso em grande à essência do melhor programa de talentos do mundo”, acrescenta Diogo Piçarra.