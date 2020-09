"A partir de 27 de setembro, as noites de domingo na RTP1 voltam a ser o palco de muitos sonhos", frisa o canal público, anunciado a estreia da nova temporada do programa "The Voice Portugal".

Aurea, Diogo Piçarra, Marisa Liz e António Zambujo são os mentores da nova edição do concurso de talentos e, como é habitual, terão a "missão de encontrar a próxima voz de Portugal".

"Tudo começa com as Provas Cegas, ao longo de seis semanas vamos assistir a uma acesa disputa entre os quatro mentores pelos melhores candidatos e pela voz de Portugal. E este ano promete ser excecionalmente competitivo, pois temos uma novidade. Os mentores vão ter a oportunidade de bloquear os outros mentores duas vezes durante todas as Provas Cegas. Este bloqueio pode acontecer a qualquer altura da atuação do candidato, ou seja, o mentor pode ainda não ter virado a cadeira, ou pode já estar frente a frente com o candidato e decidir bloquear outro dos colegas mentores", explica a RTP1 em comunicado.

Mas há mais novidades. "A competição será ainda mais forte e a qualidade das atuações tem tudo para ser melhor do que nunca. Além dos candidatos que nunca pisaram o palco do 'The Voice Portugal', este ano, há candidatos de temporadas anteriores que voltam ao palco de todos os sonhos… dispostos a tudo! Os All Stars reclamam uma nova oportunidade. Desta vez, vêm para vencer", acrescenta o canal.