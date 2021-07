"The Voice Global" elegeu as cinco "Provas Cegas" mais "chocantes e inesperadas" do mundo. Na conta de Youtube, a produção do programa destacou as atuações que surpreenderam os jurados e os espectadores.

Liv, que interpretou "Let it Be" no "The Voice France", ocupa o primeiro lugar da lista. Hirran Omkaar, que participou no "The Voice Sri Lanka", Gordіy Starukh, do "The Voice Ukraine", Wura, do "The Voice UK", e Andy Dexterity, do "The Voice Australia", também chamaram a atenção do "The Voice Global".

No Youtube, o vídeo com a compilação das atuações soma mais de 530 mil visualizações.

Veja aqui as atuações.