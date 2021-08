A nova edição do "The Voice USA" estreia-se a 20 de setembro na NBC. Esta terça-feira, dia 31 de agosto, o canal norte-americano revelou as primeiras imagens da nova temporada do programa de talentos.

A 21.ª temporada do formato vai contar com Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton e Ariana Grande, a nova mentora do "The Voice". A jovem cantora foi a escolhida para substituir Nick Jonas.

Veja o vídeo: