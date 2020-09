"The Walking Dead" está prestes a voltar ao pequeno ecrã. Em Portugal, o 16.º episódio da décima temporada, "A Certain Doom", estreia no dia 5 de outubro, às 22h30, na FOX. Os restantes seis episódios extra vão estrear no início do próximo ano.

Os seis episódios adicionais da penúltima temporada da série vão funcionar quase como uma antologia, explicou a showrunner Angela Kang, acrescentando que a história será guiada de forma individual pelos vários protagonistas de "The Walking Dead".

Citada pelo site ComicBook, a showrunner contou ainda que estrutura da narrativa foi alterada para que fosse possível manter o distanciamento social e cumprir com todas as medidas de segurança e prevenção.

"Os episódios são todos projetados para serem filmados com segurança durante a pandemia", frisou durante a sessão especial de antestreia. "[Os episódios] mergulham profundamente nas nossas personagens e espero que as pessoas gostem", acrescentou.

Angela Kang explicou ainda que serão "apresentadas pequenas histórias que contribuem para o panorama geral", o que irá conduzir a narrativa até aos acontecimentos da 11.ª e última temporada.