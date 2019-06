O "The Weekly", que também será transmitido no exterior, é produzido em conjunto com a Left/Right, produtora que assina a parte técnica do projeto, disse à AFP Sam Dolnick, encarregada dos projetos jornalísticos de áudio e vídeo do New York Times.

Cada episódio, que dura meia hora, parte do momento em que os jornalistas começam uma investigação e acompanha-os seu passo a passo.

"As pessoas querem saber quem são os jornalistas que contam essas histórias", explicou Dolnick. "Como se descobre o que sabem? Como confirmam isso?"

Dolnick garante, no entanto, que "The Weekly" não é um programa "sobre a forma como o New York Times cria um jornal", mas "um olhar sobre grandes temas da atualidade".