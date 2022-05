A minissérie de três episódios "Time" surpreendeu na cerimónia no domingo à noite dos BAFTA TV Awards, ultrapassando o favoritismo de "It's a Sin"e "Landscapers".

"It's a Sin", protagonizada pelo cantor Olly Alexander (Years & Years), sobre um grupo de amigos que lidam com os avanços da Sida nos anos 1980, liderava com 11 nomeações e ficou-se apenas por dois prémios, os de Realização e Montagem, enquanto o drama que se passa num interior de uma prisão ganhou Minissérie e Melhor Ator para Sean Bean (categoria em que também estava nomeado o outro protagonista, Stephen Graham).

Noutra nota irónica, "It's a Sin" é uma produção do Channel 4, canal que foi defendido em vários discursos de vitória por causa dos planos de privatização anunciados pelo governo britânico, que também foi criticado na cerimónia pela estratégia adotava durante a pandemia que levou a "um dos piores números globais de mortes".

Os prémios televisivos britânicos também deixaram sem nada a Netflix, incluindo a comédia dramática adolescente "Sex Education", que tinha cinco nomeações.

Das sete nomeações, "Landscapers", da Sky/HBO Max, conseguiu três prémios de consolação em categorias técnicas: Fotografia, Direção Artística e Banda Sonora.

Além de "Time", foram premiadas outras produções da BBC: "In My Skin" foi a Melhor Série de Drama, "Motherland" a Melhor Série de Comédia e "Together", com James McAvoy e Sharon Horgan, o Melhor Telefilme.

Contrariando o favoritismo de Kate Winslet em "Mare Of Easttown", Jodie Comer foi votada a Melhor atriz por "Help", de onde também saiu o prémio de Atriz Secundária para Cathy Tyson, enquanto Matthew Macfadyen venceu Ator Secundário por "Succession".

Nas comédias, Jamie Demetriou foi o Melhor Ator por "Stath Lets Flats" e Sophie Willan a Melhor Atriz por "Alma's Not Normal".

No palmarés destaca-se ainda a eleição de "The Underground Railroad", da Amazon Prime, como Melhor Série Internacional, vencendo títulos como "Lupin", "Mare of Easttown,", "Squid Game" e "Succession".