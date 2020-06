"Trackers", uma adaptação do romance policial homónimo de Deon Meyer, sobre o crime organizado, contrabando de diamantes, segurança nacional, rinocerontes negros, a CIA e uma conspiração terrorista internacional na Cidade do Cabo, estreia dia 6 de junho, em exclusivo, na HBO Portugal.

Filmada na África do Sul, a série "entrelaça habilmente três histórias num sofisticado thriller de ação em todo o país, que se vão encontrar explosivamente numa violenta conspiração na Cidade do Cabo".

Veja o trailer:

"A série começa na zona rural de Loxton, na África do Sul, onde Lemmer (James Gracie) embarca relutantemente numa operação sombria de contrabando. Enquanto isso, o Gabinete Presidencial de Inteligência da Cidade do Cabo lança uma investigação secreta de alto risco sobre um plano terrorista, depois de um informante da polícia ter revelado numa reunião entre extremistas islâmicos locais e Suleiman Daoud (Emmanuel Castis), um agente sénior da Al Qaeda. Enquanto a chefe do GPI, Janina Mentz (Sandi Schultz) coordena o caso cautelosamente, o agente especial Quinn (Thapelo Mokoena) está ansioso para deter alguém e Milla (Rolanda Marais), uma dona de casa que escapou de uma vida suburbana abusiva, consegue um emprego na equipa de pesquisa do caso", explica o serviço de streaming em comunicado.

"Trackers" é protagonizada por James Alexander, Rolanda Marais, Ed Stoppard, Sandi Schultz, Brendon Daniels, Trix Vivier, Thapelo Mokoena e Sisanda Henna.