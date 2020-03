Na sua conta no Instagram, Nuno Santos anunciou que a programação da TVI iria sofrer alterações esta sexta-feira, dia 13 de março. Segundo o diretor de programas, o canal vai apostar numa emissão especial inteiramente dedicada ao COVID-19.

"Todos por Todos - Especial COVID-19" irá para o ar durante todo o dia, "de manhã à noite". "A Televisão ocupa um lugar muito importante na vida da comunidade, nas nossas vidas. O mundo mudou muito, mas a televisão continua a ser uma arma muito poderosa. E devemos usá-la de acordo com as circunstâncias", frisou Nuno Santos na sua conta no Instagram.

"De manhã à noite, a TVI tem uma emissão especial, na linha do que tem feito nos últimos dias e no que fará até ao fim destes tempos incertos. Para esta operação mobilizámos as nossas melhores equipas de todas as áreas da TVI", acrescentou.