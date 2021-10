Em entrevista a José Alberto Carvalho no "Jornal das 8", Tony Carreira falou primeira vez sobre o contrato de exclusividade com a TVI. "[Tenho] muito orgulho pelo contrato que fiz e digo porque é que sinto muito orgulho com quem assinei este contrato", frisou.

"No meu regresso, há projetos na minha cabeça que gostava de concretizar. E quem me deu as melhores condições artísticas para concretizar esses projetos foi simplesmente a TVI. Portanto, efetivamente, fiz um acordo em termos de conteúdos de coisas que vou fazer no futuro, que irão ouvir, porque tem que ver com música, onde quem me deu as melhores condições artísticas foi a TVI", acrescentou o músico.

De acordo com o canal o contrato com o artista foi assinado no ano passado. "Era para começar nesses projetos um mês ou dois meses depois [de assinar o contrato] e quando aconteceu esta tragédia na minha vida, fui completamente sincero com o canal e disse: 'Estão completamente à vontade para rompermos com o contrato. Não podem obrigar-me a trabalhar, porque não estou em condições de trabalhar. Não quero neste momento fazer absolutamente nada. Quero paz. Portanto, ponho-os à vontade, uma vez que não vou cumprir com aquilo com que me comprometi'", contou.