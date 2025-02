No mais recente episódio do podcast "Atrás do Palco", Carlos Félix recordou as gravações da série "Tony". Veja no vídeo.

No podcast "Atrás do Palco", Carlos Félix recorda a sua primeira experiência em televisão, a mudança para Lisboa e fala sobre o desafio de interpretar o papel de Tony Carreira na série da Prime Video e da TVI. "O Tony ficou muito contente, disse que se revia naquela história e isso era o mais importante para mim. Disse que se revia na nossa interpretação e na minha em particular", contou o músico e ator. "Disse-me que até se emocionou alguma das cenas. O projeto liderou e isso é ótimo... mas, para mim, o projeto já estava ganho a a partir do momento em que o Tony disse tinha gostado", acrescentou. O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.