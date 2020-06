O reality show Netflix, criado por Laura Gibson e desenvolvido por Charlie Bennett, conta com a participação de concorrentes de todo o mundo. "Dez pessoas solteiras e muito atraentes do mundo inteiro reúnem-se num paraíso tropical para aquele que pensam que vai ser o mais exótico e erótico verão das suas vidas", explica a produção.

Mas nem tudo é um paraíso para os concorrentes, que desconhecem a regra principal antes de entrar na "casa": "Estas almas avessas ao compromisso e que adoram engates casuais terão de abdicar de qualquer malandrice mais picante para poderem ganhar um prémio de 100 000 dólares".

Durante o reality show, os concorrentes nem beijos podem trocar, frisa a produção: "Nada de beijos, carícias e nem mesmo autossatisfação de qualquer tipo. Com cada deslize, o valor do prémio diminui". Durante o programa, sempre que um concorrente quebrar as regras, será descontado um valor ao prémio final - um beijo, por exemplo, vale três mil dólares.

OS CONCORRENTES

Ao longo do programa, os concorrentes recebem indicações de Lana, uma assistente virtual que controla tudo o que se passa dentro do reality show. A par da "dona da casa", "Too Hot to Handle" conta com uma narradora divertida, a comediante Desiree Burch.

Bryce Hirschberg, Chloe Veitch, David Birtwistle, Francesca Farago, Harry Jowsey, Kelechi "Kelz" Dyke, Lydia Clyma, Nicole O'Brien, Rhonda Paul, Sharron Townsend, Madison Wyborny, Matthew Smith e Haley Cureton são os concorrentes da primeira temporada de "Too Hot to Handle".

Na primeira fase do reality show, entram na vila particular dez concorrentes. Ao longo dos episódios, alguns dos participantes são expulsos, outros desistem e entram ainda novos habitantes para a "casa tropical".

Conheça aqui os concorrentes.