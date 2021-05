"Too Hot to Handle" estreou-se em abril de 2020 na na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores um pouco por todo o mundo. Depois do sucesso inesperado da primeira edição, o serviço de streaming decidiu juntar-se à produtora Fremantle para criar duas novas temporadas.

A segunda temporada do programa tem estreia marcada para o dia 23 de junho, anunciou a Netflix. "'Too Hot To Handle' está de volta com a temporada 2! Vem espreitar a casa luxuosa que vai receber o nosso elenco de participantes que não primam pela castidade. O primeiro episódio estreia dia 23 de junho, quarta-feira, e o último episódio vai para o ar a 30 de junho", revelou o serviço de streaming.

Veja o teaser:

A aposta da Netflix, criada por Laura Gibson e desenvolvida por Charlie Bennett, conta com a participação de concorrentes de todo o mundo. "Dez pessoas solteiras e muito atraentes do mundo inteiro reúnem-se num paraíso tropical para aquele que pensam que vai ser o mais exótico e erótico verão das suas vidas", explica a produção.

Mas há um pequeno pormenor e que os concorrentes desconhecem antes de entrar na "casa". "Estas almas avessas ao compromisso e que adoram engates casuais terão de abdicar de qualquer malandrice mais picante para poderem ganhar um prémio de 100 000 dólares", acrescenta a Netflix.

Durante o reality show, os concorrentes nem beijos podem trocar, frisa a produção: "Nada de beijos, carícias e nem mesmo autossatisfação de qualquer tipo. Com cada deslize, o valor do prémio diminui". Durante o programa, sempre que um concorrente quebrar as regras, será descontado um valor ao prémio final - um beijo, por exemplo, vale três mil dólares.

Ao longo do programa, os concorrentes recebem indicações de Lana, uma assistente virtual que controla tudo o que se passa dentro do reality show. A par da "dona da casa", "Too Hot to Handle" conta com uma narradora divertida, a comediante Desiree Burch.