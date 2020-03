O 'caminho' da série pode ser comparado com o de "La Casa de Papel", que regressa no dia 3 de abril. Tal como a série que segue o Professor e a sua equipa, "Toy Boy" estreou na televisão espanhola (Antena 3), mas não conquistou os espectadores, registando uma audiência baixa. Mas tudo mudou quando a produção da Plano e Atresmedida chegou à Netflix - o mesmo que aconteceu com "La Casa de Papel".

"Mas como é que "Toy Boy" conseguiu prender a atenção do público tão rapidamente?", questiona o El País. "É uma série que, dentro da sua originalidade, reúne ingredientes muito comerciais e variados: drama, crime e poder", frisou o produtor Emilio S. Pina em entrevista à revista S Moda.

A história segue um stripper (Jesús Mosquera) condenado por um crime que nega ter cometido. "Depois de sete anos encarcerado numa prisão em Málaga, um stripper sai em liberdade condicional, decidido a provar que a amante o incriminou pelo homicídio do marido.", explica a Netflix na sinopse de "Toy Boy".

Para tentar provar a sua inocência, o protagonista, Hugo, tem ao seu lado uma jovem advogada, personagem por María Pedraza ("La Casa de Papel" e "Elite").

"As plataformas transformaram-se na ferramenta definitiva para exportar as nossas séries. Graças a fenómenos como ‘La Casa de Papel’, a ficção espanhola colocou-se no objetivo do mercado internacional e despertou seu interesse", acrescenta o produtor em entrevista ao à revista do El País.

Para já, ainda não foi confirmado se "Toy Boy" vai contar com uma segunda temporada, tal como acabou por acontecer com "La Casa de Papel". "Penso que poderia acontecer a mesma coisa", sublinha o produtor. "Mesmo que a divulgação seja diferente para cada produção, a verdade é que dentro do catálogo ocorre uma certa democratização. Essa é a razão pela qual às vezes uma série, sem que necessariamente seja a mais visível, tem mais sorte e se transforma num fenómeno", acrescenta.

Veja o trailer: