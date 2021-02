"Tribes of Europa", a nova aposta dos produtores de "Dark", estreou-se na passada sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e entrou diretamente para o top diário da Netflix. A saga de ficção científica com moldes futuristas, ocupa esta segunda-feira (22), o segundo lugar do ranking de séries mais vistas no serviço de streaming.

Descrita como "emocionante e negra", a ação de "Tribes of Europa" decorre no futuro. "Em 2074, no rescaldo de um misterioso desastre global, a guerra grassa entre as tribos que emergiram dos destroços da Europa", avança a Netflix.

"Três irmãos da pacífica tribo Origines — Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) e Elja (David Ali Rashed) — são separados e forçados a trilhar os seus próprios caminhos numa luta cheia de ação pelo futuro da nova Europa", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer: