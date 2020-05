Tiago Brandão Rodrigues foi um dos convidados da emissão desta terça-feira, dia 19 de maio, do "Você na TV". No final da entrevista, que decorreu na segunda e terceira parte do talk show da TVI, Manuel Luís Goucha desafio o ministro da Educação a "trocar de lugar".

O governante aceitou o desafio do apresentador e conduziu o final da conversa. "Nunca me vi nesta situação de ser apresentador do 'Você na TV' (...) Talvez no futuro possamos fazer aqui uma dupla - não imbatível como a que existiu aqui durante 14 anos", brincou Tiago Brandão Rodrigues. "Não, mas uma dupla de dois homens... isso é coisa que nunca se viu em televisão (...) Mas apresse-se, não tarda nada eu já estou a andar de andarilho - mas a condizer com os meus fatos, não se preocupe", respondeu Manuel Luís Goucha.

"Nunca pensei que me poderia sentir tão cómodo nesta cadeira", gracejou o ministro da Educação."Eu compreendo que tenha ido primeiro à Cristina que é mulher, é bonita e capaz. Tudo bem. Agora, ainda bem que eu fiquei para segundo lugar. Tudo bem", brincou o apresentador.

Veja aqui o vídeo.