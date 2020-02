"Trust", série que narra o melhor e o pior de uma das famílias mais ricas mas também mais infelizes dos Estados Unidos da América, estreia esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, na HBO Portugal.

Baseada em factos reais, desde a história da família e da sucessão na dinastia, até aos efeitos corrosivos do poder do dinheiro, a história "explora as complexas relações que existem em qualquer família, seja ela pobre ou rica".

Brendan Fraser, Anna Chancellor, Norbert Leo Butz, Charlotte Riley, Luca Marinelli e a atriz espanhola Veronica Echegui fazem parte do elenco da série criada por Simon Beaufoy. "Trust" é dirigida pelo realizador oscarizado Danny Boyle ("Quem Quer Ser Bilionário?"; "Trainspotting"; "28 Dias Depois".

"A série começa em 1973, com o sequestro em Roma de John Paul Getty III (Harris Dickinson), herdeiro da fortuna petrolífera dos Getty, pelas mãos da máfia italiana. Os sequestradores reivindicam um resgate de vários milhões de dólares. Afinal, que família rica não pagaria para salvar um dos seus familiares? O avô de Paul, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), um enigmático magnata do petróleo e, possivelmente, o homem mais rico do mundo, vive isolado numa mansão rural inglesa, cercado por um harém de amantes e um leão como animal de estimação", avança a HBO.

"O pai de Paul, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper), está em Londres, perdido no meio do seu próprio caos, e recusa-se a atender o telefone. A mãe de Paul, Gail Getty (Hilary Swank), é a única disponível para negociar com os sequestradores, cada vez mais desesperados. Infelizmente, está arruinada", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

