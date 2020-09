"Tudo Acaba Agora" chegou no passado dia 4 de setembro à Netflix e já conquistou o ranking diário do serviço de streaming em Portugal - esta terça-feira, 8 de setembro, o filme escrito e realizado por Charlie Kaufman, vencedor do Óscar de Melhor Argumento Original por "O Despertar da Mente" e também argumentista de "Queres Ser John Malkovich?", entre outros, ocupa o quinto lugar do top.

Protagonizado por Jessie Buckley ("Fargo", "Chernobyl", "Taboo" e "Guerra e Paz"), o filme é descrito como "complexo" e "negro". "Apesar de sentir algumas reservas quanto à sua relação, uma jovem (Jessie Buckley) parte numa viagem de carro com o seu novo namorado (Jesse Plemons) até à quinta da família dele", avança a Netflix.

"Ao ver-se presa na quinta durante uma tempestade de neve com a mãe de Jake (Toni Collette) e o pai dele (David Thewlis), a jovem começa a questionar tudo aquilo que sabia ou julgava saber acerca do namorado, de si mesma e do mundo. Uma exploração do arrependimento, do anseio e da fragilidade do espírito humano", acrescenta o serviço de streaming.

"Tudo Acaba Agora" foi inspirado no best-seller de Iain Reid.