A terceira temporada vai contar ainda com caras novas no elenco, incluindo Harriet Walter ("Succession"), Danny Sapani ("Harlots"), Gemma Whelan ("A Guerra Dos Tronos"), Camille Cottin ("Dix pour cent"), Steve Pemberton ("Inside No. 9"), Raj Bajaj ("Um Príncipe de Natal: O Casamento Real"), Turlough Convery ("Ready Player One: Jogador 1"), Pedja Bjelac ("Harry Potter e o Cálice de Fogo") e Evgenia Dodina ("One Week And a Day").

A escritora britânica Suzanne Heathcote ("Fear the Walking Dead") é a principal guionista e produtora executiva da terceira temporada, dando continuidade à tradição de passar o testemunho a uma nova voz feminina. Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Phoebe Waller-Bridge, Gina Mingacci, Damon Thomas, Jeff Melvoin, Suzanne Heathcote e Sandra OOs são os produtores executivos.