Em outubro, António Costa liderou o top de exposição mediática, ao protagonizar 174 notícias dos noticiários dos canais de televisão.

No total, segundo o estudo "Protagonistas da informação em outubro de 2023", da Marktest, as peças televisivas sobre o primeiro-ministro demissionário tiveram a duração de sete horas e 34 minutos durante o mês.

Já Marcelo Rebelo de Sousa foi segundo, protagonizando 134 notícias, com cinco horas e 32 minutos de duração. Em terceiro lugar ficou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, com 111 notícias de quatro horas e 58 minutos de duração.

Fernando Medina, ministro das Finanças, foi quarto, protagonizando 83 notícias, com quatro horas de duração.

André Ventura ficou no quinto lugar, intervindo na primeira pessoa em 90 notícias com três horas e 59 minutos de duração. António Guterres (secretário-geral da ONU), Luís Montenegro, (presidente do PSD), Jorge Roque da Cunha (secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos), Mariana Mortágua (coordenadora do Bloco de Esquerda) e Joana Bordalo e Sá (presidente da Federação Nacional dos Médicos) completam o top 10 dos nomes que protagonizaram notícias de maior duração total durante o mês de outubro de 2023.

"Note-se que esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia", frisa a Marktest.