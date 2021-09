No próximo domingo, dia 3 de outubro, antes do "Jornal da Uma", a TVI estreia "Humanos". Com autoria e apresentação de Ana Rita Clara, a série de 10 episódios é apresentada como "um formato que pretende 'invadir' a vida das pessoas e tentar compreender as várias profissões, escolhas e destinos de vida que existem".

"Dos mais duros, aos mais naturais. Dos que à partida podemos nem nos ter apercebido da sua real importância e papel, aos mais impactantes seres humanos que existem. Este programa pretende descobrir e apresentar as vidas que todos julgam conhecer, tornando-se numa viagem ao lado mais humano da vida. Questionando o propósito das nossas vidas a cada episódio", adianta a TVI em comunicado.

Ana Rita Clara frisa que o projeto "Humanos" é único e que vive de experiências reais. "É um formato único e emocionante. Que procura revelar as realidades, os protagonistas e as escolhas de vida de tantos portugueses", sublinha.

"As suas profissões, as suas vidas e construções, o seu destino. Este é um programa que convida à experiência social real, provoca sensações, coloca questões e mudanças de perspetiva. Pretende que nos conectemos uns com os outros e que a televisão sirva esse caminho de Humanizar os seus públicos. Espero que o portugueses se deixem emocionar tanto como eu", remata a apresentadora.