"Os Turistas" é a próxima grande aposta da TVI. O formato vai contar com a "participação de seis celebridades das mais diversas áreas", que vão passar 48 horas "fora da sua zona de conforto, para que possam explorar e conhecer o trabalho feito em áreas profissionais que exigem grande devoção".

Eduardo Madeira, Heitor Lourenço, Joana Machado Madeira, Manuel Marques, Patrícia Tavares e Rosinha vão ser os protagonistas e prometem dar "a conhecer os bastidores de algumas profissões através de uma formação intensiva". " Mas vão também desafiar-se e dar o seu melhor, pois cada programa é uma competição e no final só haverá um vencedor", adianta o canal em comunicado.

"No primeiro episódio, as celebridades vão sentir a exigência do trabalho num hotel de luxo. Aqui vão ser acompanhados pelos melhores profissionais da área e vão ser avaliados pelo seu empenho e dedicação, onde cada erro será penalizado. 'Os Turistas' vão partilhar desafios, dificuldades e vitórias e acima de tudo garantir- nos muitas gargalhadas e momentos de grande emoção", explica a TVI. A primeira experiência vai decorrer no Hotel Verride – Palácio de Santa Catarina, em Lisboa.