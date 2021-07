Esta quinta-feira, dia 29 de julho, às 20h00, José Alberto Carvalho vai conversar com Rui Costa no "Jornal das 8", da TVI. Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a estação de Queluz de Baixo frisa que esta é a "priemira grande entrevista" do ex-jogador de futebol, que assumiu a presidência do SL Benfica.

"Após assumir a presidência do Benfica, Rui Costa dá a sua primeira grande entrevista, esta quinta-feira, no 'Jornal das 8'", adianta o canal.

"Numa conversa conduzida por José Alberto Carvalho, o atual líder benfiquista vai responder aos vários temas que marcam a atualidade do clube da Luz e esclarecer as questões vitais para o futuro do Benfica", frisa a TVI.