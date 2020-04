O jornal Expresso avança esta quinta-feira, dia 16 de abril, que a TVI não quer transmitir as imagens da RTP do discurso que o Presidente da República fará esta noite. O alegado desentendimento entre os dois canais começou depois de a RTP1 ter terminado o "Jornal da Tarde" com uma suposta referência à reportagem polémica da TVI sobre a região Norte.

"TVI não perdoa à RTP ter explorado um erro sobre a COVID-19", escreve o jornal.

"Há muito se sabe que o vírus não distingue a educação, a cultura, os pontos cardeais e nem sequer a pronúncia", disse o jornalista Hélder Silva. Já no "Jornal das 8", da TVI, José Alberto Carvalho sublinhou que "não é bonito ironizar sobre os erros dos outros".

Os discursos presidenciais são normalmente gravados pela RTP e as imagens são cedidas de forma gratuita a todos os canais. Segundo o Expresso, o canal de Queluz de Baixo não quer usar as imagens e Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, terá pedido autorização à Presidência para usar os próprios meios.

Até ao momento, nenhum dos canais confirmou a notícia avançada pelo Expresso.