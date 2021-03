"A primeira novidade surge com o novo horário do programa 'VivaVida', que poderá ser visto no sábado antes do 'Jornal da Uma'. Neste programa, Gisela João e Aurea são as convidadas principais. A não perder também, as reportagens de bastidores da nova novela 'Festa é Festa' e do programa 'All Together Now'", adianta a estação de Queluz de Baixo.

Também no sábado, o "Jornal da Uma" será conduzido a partir de Lisboa por Rita Rodrigues, que estará no topo do MAAT, e no Porto por João Fernando Ramos, em direto da Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia. No domingo, após a "transmissão da Missa, a informação TVI terá uma emissão especial dedicada aos 8 anos de pontífice do Papa Francisco, moderada pelo jornalista Joaquim Franco". A emissão do noticiário será em direto da Praia da Foz.

Esta semana, no sábado, o programa "Conta-me" terá como convidada Maria Rueff.

"E neste sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua abrem-lhe as portas do 'Em Família' mais cedo… para passar uma tarde divertida, cheia de músicas, surpresas e convidados! O programa vai receber quatro concorrentes do 'All Together Now', que tinham o sonho de pisar o maior palco de Portugal e mostrar em televisão que sabiam cantar", adianta o canal.

Já no domingo, o “Somos Portugal” vai ser "um verdadeiro fungagá da bicharada", frisa a TVI. "Falamos de animais de companhia que têm um papel especial durante este confinamento. Iva Domingues, Mónica Jardim, Marisa Cruz, Ben e Santiago Lagoá são os anfitriões da festa, mas as estrelas maiores são as de quatro patas", explica o canal.