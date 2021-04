As primeiras temporadas do concurso contaram com 70 episódios.

A partir de segunda-feira, dia 12 de abril, a TVI vai apostar novamente em "Ver p'ra Crer", concurso apresentado por Pedro Fernando e que conta com a participação de Ana Guiomar e Rita Salema. De acordo com a grelha de programação da estação, o programa irá para o ar às 18h00, antes do arranque de "Cristina ComVida". De segunda a sexta-feira, o que irá para o ar serão as repetições dos episódios das primeiras temporadas do concurso, já que não não foram gravados novos programas recentemente. "Ver p'ra Crer" foi cancelado em fevereiro de 2020 por Nuno Santos, pouco antes da estreia de "Big Brother 2020".