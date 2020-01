Patrícia foi ao programa contar a história do seu filho de 13 anos, que caiu do telhado de um prédio. "Marco esteve em coma durante dois meses e os médicos acreditavam que se o jovem sobrevivesse, teria graves sequelas que o iam acompanhar para o resto da vida. Com a ajuda da família, Marco reverteu a situação. Ficou a promessa de vir a'O Programa da Cristina'", relembra a produção do talk show.

"Um beijo na mão deixou Miriam com paralisia": esta foi uma das histórias mais vistas de 2019 no programa de Cristina Ferreira, que confessa que foi um dos momentos mais "impressionantes do programa".

Em setembro, Manuel Luís Goucha enviou um presente especial para a apresentadora. "Foi muito difícil ter de deixar o Goucha lá", confessou.

Diogo Amaral revelou no programa da SIC que consumiu drogas e esteve internado numa clínica de reabilitação. "Passei sete meses a mentir", contou o ator. A entrevista rapidamente tornou-se viral nas redes sociais.

Cristina surpreendeu Fernando, o vencedor do passatempo d' O Programa da Cristina. A história de Fernando foi uma das mais marcantes de 2019 do talk show da SIC: "A maioria das vezes, o telespectador ganha o prémio do passatempo e só lhe conseguimos ouvir a voz, mas com o Sr. Fernando foi diferente. Cristina soube que o dinheiro que ganhou ia servir para pagar o funeral da mulher, e convidou-o a estar no programa. Uma conversa que comoveu toda a gente", frisa a SIC.

Conheça todas as histórias aqui.