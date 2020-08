Produzida por Nicole O'Donohue e realizada por Shaun Wilson e Jennifer Leacey, a série "Frayed, com os nervos em franja", de Sarah Kendall, estreia dia 19 de agosto, em exclusivo, na HBO Portugal. "Esta é a história da vida aparentemente perfeita de Simone Burbeck: vive numa mansão com os filhos, tem um marido dedicado e a sua vida é um carrossel de dispendiosas remodelações, jantares e festas de angariação de fundos. Só há um problema: é tudo falso", avança o serviço de streaming.

A história decorre em Londres, no ano de 1998, e centra-se na vida "perfeita" da protagonista. "Quando o marido tem um ataque cardíaco fatal, num desastroso encontro com uma prostituta, o verdadeiro estado das suas finanças é revelado. Simone está falida, sem casa e banida do círculo social. Sem outra opção, com dois filhos adolescentes para cuidar, é forçada a voltar para a casa de família em Newcastle, na Austrália. Mas, o passado de Simone não é exatamente a história que contou a todos em Londres. Nada sobre Simone é o que parece ser. E, já agora, o seu nome verdadeiro é Sammy", explica a HBO Portugal em comunicado.

Veja o trailer: