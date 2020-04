O canal Odisseia estreia esta quarta-feira, dia 29 de abril, às 22h30, "Cretinos, a Teoria". O documentário é baseado no livro "Assholes: a Theory, bestseller", do The New York Times, e foi escrito pelo professor e filósofo Aaron James, e analisa o aumento de cretinos na sociedade.

"O primeiro documentário sobre a estupidez humana", adianta o canal.

A nova produção do canal foi realizada pelo canadiano John Walker, que conversou com o SAPO Mag sobre o novo documentário. "'Cretino' não é uma palavra que uses para descrever alguém que não gostas. Descreve um caráter moral", começa por frisar, acrescentando que com o documentário pretende que se as pessoas "se tornem mais ativas" e se "oponham a estes comportamentos". "Neste momento, muitos de nós somos liderados por alguns cretinos", defende.

Veja o teaser:

"Quis testar a teoria na realidade. Então, procuramos exemplos desse tipo de comportamentos e construímos a história de como pode ser um cretino e do que podemos fazer para o combater", conta, revelando que a sua "primeira motivação para fazer este documentário foi dar ferramentas à filha para saber como se movimentar entre eles e não trabalhar para um cretino".